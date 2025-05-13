Президент Венесуэлы осудил Европу за визит в Киев на фоне 80-летия Победы над нацизмом

Мадуро: визит лидеров Запада в «столицу мирового нацизма» вызывает печаль
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Мадуро напомнил о поддержке киевским режимом нацистских течений
Мадуро напомнил о поддержке киевским режимом нацистских течений Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Визит европейских лидеров в «столицу мирового нацизма» Киев на фоне 80-летия Победы над фашизмом вызывает чувство глубокой печали. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Крайне прискорбно наблюдать, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового нацизма», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». Он также напомнил о «поддержке нацистских течений киевским режимом», который уничтожал украинцев и другие народы СССР.

Мадуро упомянул скандал с белым свертком у президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что Макрон угрожал России новыми санкциями за невозможность достижения перемирия, несмотря на то что Украина ранее не соблюдала режим прекращения огня.

В Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они собрались для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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Визит европейских лидеров в «столицу мирового нацизма» Киев на фоне 80-летия Победы над фашизмом вызывает чувство глубокой печали. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Крайне прискорбно наблюдать, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет в столицу мирового нацизма», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». Он также напомнил о «поддержке нацистских течений киевским режимом», который уничтожал украинцев и другие народы СССР. Мадуро упомянул скандал с белым свертком у президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что Макрон угрожал России новыми санкциями за невозможность достижения перемирия, несмотря на то что Украина ранее не соблюдала режим прекращения огня. В Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они собрались для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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