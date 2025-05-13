Марочко заявил об увеличении зоны контроля ВС РФ в Харьковской области

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ВС РФ демонстрируют положительную динамику в Харьковской области, заявил Марочко
ВС РФ демонстрируют положительную динамику в Харьковской области, заявил Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские войска увеличили зону контроля в Харьковской области более чем на 30 километров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км", — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка. Эксперт отметил, что на этом участке фронта наблюдается положительная динамика.

Российские военные возобновили наступательные действия в Харьковской области после трехдневного перемирия и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Активные боевые действия начались 12 мая.

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За последние сутки российские войска увеличили зону контроля в Харьковской области более чем на 30 километров. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 км", — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что это произошло в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка. Эксперт отметил, что на этом участке фронта наблюдается положительная динамика. Российские военные возобновили наступательные действия в Харьковской области после трехдневного перемирия и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Активные боевые действия начались 12 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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