В силовых структурах рассказали о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ терпит колоссальные потери в Сумской области
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Российские военные уничтожили очередное подразделение Чопского отряда
Российские военные уничтожили очередное подразделение Чопского отряда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ терпит колоссальные потери в районе Сумской области. Об этом рассказывают в силовых структурах.

«Противник несет колоссальные потери, однако постоянно закидывает новое пушечное мясо», — передает ТАСС слова собеседника. Они также добавляют, что российские подразделения продолжают наступательные операции в районах Беловод, Локня и Водолага.

В начале мая было полностью уничтожено подразделение Чопского погранотряда, пытавшееся контратаковать российские позиции. В районе села Бессаловка российские военные также выявили и ликвидировали группу ВСУ, уничтожив большую часть ее личного состава. Киев уже несколько месяцев пытаются наступать на сумском направлении, но безуспешно, пишет деловое издание «Взгляд». 

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ВСУ терпит колоссальные потери в районе Сумской области. Об этом рассказывают в силовых структурах. «Противник несет колоссальные потери, однако постоянно закидывает новое пушечное мясо», — передает ТАСС слова собеседника. Они также добавляют, что российские подразделения продолжают наступательные операции в районах Беловод, Локня и Водолага. В начале мая было полностью уничтожено подразделение Чопского погранотряда, пытавшееся контратаковать российские позиции. В районе села Бессаловка российские военные также выявили и ликвидировали группу ВСУ, уничтожив большую часть ее личного состава. Киев уже несколько месяцев пытаются наступать на сумском направлении, но безуспешно, пишет деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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