Умерла Ольга Моховая: жизнь и творческий путь актрисы и волонтера

Актриса Ольга Моховая, прославившаяся благодаря ролям в телесериалах «Следаки» и «Обручальное кольцо», скончалась на 55-м году жизни. Информация о ее смерти была опубликована на официальном сайте артистки. Кто такая Ольга Моховая — в материале URA.RU.
Ранние годы
Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 года в Москве. После окончания школы она поступила на экономический факультет ВГИК имени С.А. Герасимова. Параллельно с учебой на факультете, Ольга начала работать на киностудии «Мосфильм» в административной группе, участвуя в съемках фильмов таких режиссеров, как Павел Чухрай, Вадим Абдрашитов и Валерий Рубинчик.
В 1991 году, после завершения четвертого курса, Ольга решила изменить направление своей карьеры и поступила на актерский факультет ВТУ имени Б.В. Щукина. Там она училась на курсе профессора Аллы Александровны Казанской.
Театральная карьера
В 1993 году, будучи студенткой, она была приглашена в Театр имени Моссовета на роль Марии Магдалины в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», которую исполняла на протяжении 15 лет, завоевав признание зрителей и коллег. В театре, Моховая сыграла множество ярких ролей, включая:
- Алена, Дочь Дракона в «Шиворот-Навыворот»;
- Таня в «Заповеднике»;
- Эмма в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда»;
- Лицци в «Потопе» (антреприза О.Анохиной совместно с фондом И.М. Смоктуновского).
Ольга также принимала участие в создании спектаклей, таких как:
- «Игра», где исполнила роль Глории, характер которой балансирует между страстью и самоиронией;
- «Завтра уходим в Кейптаун», где исполнила роль Анны Кристи — сильной и одновременно уязвимой женщины, прошедшей тяжелый жизненный путь;
- «Роковая опечатка», где она сыграла Адель, чьи действия решали судьбу других персонажей;
- Во время работы в театре "Nota Bene", Моховая участвовала в создании спектакля «Винный погреб»;
- «Гамлет. Литургия» (Гертруда) — Театр "Nota Bene" совместно с театром п/м "Листья"— исполнила роль Гертруды;
- «Сказки для детей» – 18-серийный радиоспектакль по произведению Жорж Санд — Моховая выступила в роле автора закадрового текста.
Кроме театра, актриса сотрудничала с Московским театром Луны под руководством Сергея Проханова, исполняя музыкальные номера в спектаклях «Ночь нежна» и «Путешествие дилетантов». Она также принимала участие в арт-хаусном кино-проекте «Стеклянная лампа» по мотивам произведений Милорада Павича.
Ольга была автором музыкально-героической драмы «Чертополох», где она не только написала текст, но и исполнила роль Морганы. В последние годы своей жизни она занималась авторскими проектами, режиссурой и драматургией.
Кино карьера и работа на радио
Моховая также снималась в кино. Она исполнила множества ролей в таких фильмах и сериалах, как «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38. Команда Семенова», «Кодекс чести», «Следаки», «Мент в законе», «Право на правду», «Свидетели» и других.
В качестве актрисы дубляжа актриса озвучила мультсериал «Кенгуренок Рокко» и драму Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана», получившую три номинации на «Оскар». Она также работала на радио «Книга» и радио «Вера», где ее интеллигентная подача и выразительная дикция находили отклик у слушателей.
Роль в сериале «Заповедник»
В драматическом сериале «Заповедник» Моховая исполнила роль Тани — ключевой героини, через призму которой раскрываются сложные человеческие судьбы и внутрисемейные конфликты на фоне современной российской глубинки. Ее героиня — глубокая, многогранная женщина, которая балансирует между личными переживаниями и общественными обязанностями, демонстрируя эмоциональную искренность и внутреннюю силу. Выразительная игра актрисы позволила сделать Таню одним из самых запоминающихся персонажей сериала, благодаря чему она получила широкое признание среди зрителей и критиков.
Роль в сериале «Обручальное кольцо»
В мелодраматическом сериале «Обручальное кольцо» Мохова играет Эмилию Боярскую — любовницу Григория Субботина, бывшую жену Лешего (Алексея Ляха). Актриса привнесла в образ сложную и эмоционально насыщенную героиню — женщину, которая сталкивается с испытаниями в личной жизни и семейных отношениях. Ее персонаж проходит путь от разочарования и сомнений к обретению внутреннего покоя и гармонии.
Роль в сериале «Следаки»
В криминальном сериале «Следаки» Моховая сыграла одну из ключевых ролей — Маргариту Строеву, погружая зрителя в атмосферу расследований и раскрытия тайн. Ее персонаж — профессионал своего дела, обладающий острым умом и аналитическими способностями, что помогает в раскрытии сложных преступлений. В этой роли актриса проявила хладнокровие и решительность, сочетая напряженные эмоциональные сцены с выдержанным профессионализмом, что добавило сериалу динамики и реалистичности.
Волонтерская работа
С 2018 года Ольга занималась волонтерской деятельностью, руководя театральной студией «На колесах» в детском хосписе «Дом с маяком». Под ее руководством ребята развивали актерские навыки и самовыражение через творчество. В 2020 году студия создала спектакль «Шекспириада», который стал важным событием для участников.
Смерть
Ольга Моховая скончалась 11 мая 2025 года. Театр имени Моссовета сообщил о ее смерти, выразив шок и боль утраты. «Вдовий пароход» стал спектаклем памяти актрисы. В Театре имени Моссовета заявили, что состоится спектакль 22 июня в Музее-театре «Булгаковский дом».
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