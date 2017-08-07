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Главные новости Челябинской области
09:40  07 августа 2017 0

В Челябинске решают, что делать с 3,4 млрд экс-губернатора Юревича

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Суд решает судьбу арестованного имущества Михаила ЮревичаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский облсуд в понедельник, 7 августа, продолжит рассмотрение апелляции адвокатов экс-губернатора Михаила Юревича на арест его недвижимости и банковских счетов на сумму в 3,4 млрд рублей. Недельная пауза была взята для изучения дополнительных материалов, представленных защитой, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Адвокаты Юревича настаивали на ограничении денежного штрафа суммой в 500 млн рублей, т. к. имущество нажито их подзащитным до 2010 года, то есть до инкриминируемых ему преступлений и не могло быть куплено на взятки. Кроме того, нужно было выяснить, не является ли имущество совместно нажитым с его бывшей супругой.

Ранее Центральный райсуд по ходатайству следователя арестовал квартиры Михаила Юревича в Москве (площадью 217, 100, 98 и 62 квадратных метра), два парковочных места и гараж, а также земельный участок в 750 квадратных метров в Челябинске и восемь банковских счетов в Сбербанке, «Альфабанке», «СМП Банке» и «Челябинвестбанке». Такое решение принято в рамках уголовного дела о взятках в сфере дорожного строительства.

Ленинский райсуд Екатеринбурга также накладывал арест на имущество Михаила Юревича, но в рамках другого дела — о подстрекательстве к клевете и о получении взяток от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Юристы экс-губернатора обжаловали этот вердикт, и Свердловский облсуд разрешил распоряжаться частью суммы на арестованных счетах. При этом объем денег, который обвиняемый в коррупции экс-чиновник может снять, не разглашается

По делу Михаила Юревича обвинения в посредничестве в передаче взяток предъявлены Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова, и директору московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрею Чуркину. Последний находится в СИЗО челябинского УФСБ, Бутакова — под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. По словам адвокатов, Михаил Юревич находится в Лондоне. Сам экс-губернатор отрицает вину.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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