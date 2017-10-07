7 октября на «ВЭБ- Арене» в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи. Хозяйка поля выиграла у соперника со счетом 4:2. Причем два мяча из четырех корейцы забили себе сами.
Первым мячом в ворота соперника отличился игрок сборной России Федор Смолов. Еще два гола в ворота Южной Кореи залетели от самих корейцев. Автогол на счету Ким Чжу Юна.
«Корея очень смешная. На моих глазах один игрок два раза в свои забил!», — подписал видео в Twitter Дмитрий Блинников.
«Корейцев подменили», «Накануне матча ставка автогол лучше Смолова стоила 11,7», — пошутил во время прямой трансляции в Twitter известный футбольный комментатор Василий Уткин.
Четвертый мяч в ворота корейцев забил Алексей Миранчук.
Попытался исправить положение Квон Кьюн Вон, продемонстрировав первый гол в ворота России на 87-й минуте. В дополнительное время Чжи Донь Вон закатил второй мяч в ворота российской команды. Но пытаться обогнать россиян было уже слишком поздно.