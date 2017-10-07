{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 октября 2017
22:48  07 октября 2017 0

Скандальную уральскую семью, «гуляющую» в Майами на пожертвования больному ребенку, показали по «Первому каналу»

Супруги Гулины объясняли "лишние" траты основателю благотворительного фонда Егору БычковуФОТО: скрин с видео

Историю семьи Гулиных из Нижнего Тагила, которая собранные на лечение ребенка пожертвования потратила на аренду дома в Майами, пиво и дорогие деликатесы, показали в программе «Мужское и женское» в эфире «Первого канала».

Как говорится в программе, основатель благотворительного фонда Егор Бычков, занимавшийся сбором денег для лечения двухлетнего сына семьи Гулиных из Нижнего Тагила, обвинил родителей в мошенничестве: в финансовых отчетах он увидел чеки на аренду дорогого жилья и машины в Майами, пиво, красную рыбу и дорогие конфеты. Они уже потратили 10 миллионов рублей. Но родители больного ребенка заявили, что все собранные деньги направлены исключительно на лечение сына, а наговаривают на них завистники.

Егор Бычков после выхода программы в эфир отметил в Facebook, что чету Гулиных прилюдно отругали за деликатесы, купленные «на последние деньги благотворителей», а также неоправданно дорогую аренду жилья и автомобиля в Америке, и неработающего отца семейства. «В общем, разносили в пух и в прах. По каждому поджопнику Гулиным зал взрывался аплодисментами», — поделился впечатлениями Бычков, удивившись, что его обвинили в сленге и как следствие — закрытии группы, созданной для сбора средств. Он также возмутился, что из трех отснятых для программы часов материалов показали 40 минут, «много вырезали», добавил Бычков, отметив, что в мошенничестве семью Гулиных он не обвинял, лишь в необоснованной трате денег. «Что и было всеми дружно подтверждено в эфире. И доказано научным путем мной, — подчеркнул Бычков. — 99% моей прямой речи вырезали».

Как ранее сообщало «URA.RU» для семьи в Нижнем Тагиле были собраны деньги на лечение малолетнего сына. Позже появилась информация, что Гулины перебрались для этих целей в Майами, однако сняли там дорогое жилье и в целом живут не по средствам. Узнав об этом, уральцы обвинили родителей в расточительной трате денег от благотворителей.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров