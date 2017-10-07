22:48 07 октября 2017 0

Супруги Гулины объясняли "лишние" траты основателю благотворительного фонда Егору Бычкову ФОТО: скрин с видео

Историю семьи Гулиных из Нижнего Тагила, которая собранные на лечение ребенка пожертвования потратила на аренду дома в Майами, пиво и дорогие деликатесы, показали в программе «Мужское и женское» в эфире «Первого канала».

Как говорится в программе, основатель благотворительного фонда Егор Бычков, занимавшийся сбором денег для лечения двухлетнего сына семьи Гулиных из Нижнего Тагила, обвинил родителей в мошенничестве: в финансовых отчетах он увидел чеки на аренду дорогого жилья и машины в Майами, пиво, красную рыбу и дорогие конфеты. Они уже потратили 10 миллионов рублей. Но родители больного ребенка заявили, что все собранные деньги направлены исключительно на лечение сына, а наговаривают на них завистники.

Егор Бычков после выхода программы в эфир отметил в Facebook, что чету Гулиных прилюдно отругали за деликатесы, купленные «на последние деньги благотворителей», а также неоправданно дорогую аренду жилья и автомобиля в Америке, и неработающего отца семейства. «В общем, разносили в пух и в прах. По каждому поджопнику Гулиным зал взрывался аплодисментами», — поделился впечатлениями Бычков, удивившись, что его обвинили в сленге и как следствие — закрытии группы, созданной для сбора средств. Он также возмутился, что из трех отснятых для программы часов материалов показали 40 минут, «много вырезали», добавил Бычков, отметив, что в мошенничестве семью Гулиных он не обвинял, лишь в необоснованной трате денег. «Что и было всеми дружно подтверждено в эфире. И доказано научным путем мной, — подчеркнул Бычков. — 99% моей прямой речи вырезали».

Как ранее сообщало «URA.RU» для семьи в Нижнем Тагиле были собраны деньги на лечение малолетнего сына. Позже появилась информация, что Гулины перебрались для этих целей в Майами, однако сняли там дорогое жилье и в целом живут не по средствам. Узнав об этом, уральцы обвинили родителей в расточительной трате денег от благотворителей.