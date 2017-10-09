10:16 09 октября 2017 3

Из торгового комплекса эвакуировали три тысячи посетителей и сотрудников Фото: "Национальная служба новостей"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ТЦ «Синдика» на МКАД. В 07:03 по московскому времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение, дальнейшая информация уточняется.

Торговый центр строительных материалов «Синдика» близ Строгино загорелся днём в воскресенье, 8 октября. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тыс. квадратных метров, напоминает RT.

Пламя начало распространяться около 16 часов с минус первого этажа, где расположена парковка, сообщила «Национальная служба новостей». К месту ЧП было стянуто более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32 с водосливными устройствами

При пожаре из торгового комплекса пришлось эвакуировать три тысячи человек, трое из них пострадало. Здание частично обрушилось, сообщило ранее издание «Русская планета».