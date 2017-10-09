Пожар в торговом комплексе «Синдика» в Москве локализован на площади 55 тыс. кв. метров. Отдельные очаги возгорания сохраняются.
Тушение пожара продолжается, сообщает Nation News со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. По официальной информации пострадали три человека. Своевременно сработавшая сигнализация, а также организованная эвакуация персонала и посетителей позволила избежать жертв.
Напомним, сообщение о возгорании в ТК «Синдика», расположенном на 65 км МКАДа поступило в оперативные службы в 15:08 8 октября. По предварительной информации, очаг возгорания находился на складе в цокольном этаже. Из здания было эвакуировано 3 тысячи человек. Огонь перекинулся на подземную парковку, а затем распространился по всему торговому комплексу. Как ранее писало «URA.RU», эксперты уже сейчас приблизительно оценивают ущерб от пожара в сумму 5,5-6 млрд рублей.
Власти Подмосковья намерены пригласить арендаторов «Синдики» и рассмотреть ситуацию каждого предпринимателя в отдельности — всем им обещают предоставить торговые места на других площадках, пишет «Экономика сегодня».