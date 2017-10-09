Жители одной из многоэтажек в Перми обнаружили на переходном балконе дома настоящую летучую мышь. Животное совсем не испугалось местных жителей, благодаря чему его удалось сфотографировать.
Позже снимки попали в соцсети, пользователи которых стали их активно комментировать.Одни беспокоились за здоровье пермяков: «Они переносчики многих инфекционных заболеваний, ребята», — написала Олеся Бариева. Другие — за состояние летучей мыши: «Зачем вы её тревожите! Не мешает же никому. Сидит, отдыхает. А вы ей такой стресс устроили ради фото», — встревожилась Александра Боброва. Кто-то шутил по поводу находки: «За тонер штрафуй», — написал Данил Шабалин.
Большинство же просто радовалось, что в Перми нашли такого красивого зверька.
Летом 2017 года регионы Урала переживают настоящее нашествие рукокрылых. На засилье летучих мышей сообщали жители Югры, Курганской и Свердловской областей.