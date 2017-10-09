19:55 09 октября 2017 0

Новому мэру Сысерти Дмитрию Нисковских предстоит разрешить первый острый социальный конфликт Фото: редакция газеты "Маяк"

Власти Свердловской области отреагировали на публикацию «URA.RU» о том, как редакцию сысертской газеты «Маяк» выгоняют на улицу. Как сообщил агентству источник в правительстве Свердловской области, решено, что редакция останется в занимаемом здании — соответствующие распоряжения даны Министерству по управлению госимуществом Свердловской области и руководителю местной власти.

«В пятницу я была у директора департамента информационной политики Свердловской области Александра Иванова, который сообщил мне, что вскоре нам придет письмо от МУГИСО, в котором предыдущее письмо (с требованием освободить помещение — прим. ред.) будет названо ошибочным, — рассказал „URA.RU“ главный редактор „Маяка“ Ирина Летемина. — Завтра мне назначена встреча с новым главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских».

По словам Летеминой, в ходе этой встречи она доложит новому главе о ситуации, сложившейся вокруг помещения по улице Карла Либхнекта, 40, литер А, в Сысерти. В том числе расскажет о затратах, которые понесла редакция на ремонт помещения, будучи уверенной, что оно будет оставаться за редакцией (в 2015 году по распоряжению губернатора это здание передали «Маяку» в безвозмездное пользование на неопределенный срок). «Только в прошлом году мы потратили около 200 тысяч рублей на ремонт кровли, в 400 тысяч нам обошлась отопительная система — лишь недавно мы за нее рассчитались», — рассказала «URA.RU» Летемина.

Получить комментарий МУГИСО к моменту публикации не удалось. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских заверил журналистов «URA.RU», что держит ситуацию на контроле. «Завтра, после нашей встречи с редактором „Маяка“, я думаю, он сообщит о ее результатах. Все будет хорошо!» — пообещал Нисковских. Для вновь избранного мэра Сысерти скандальная ситуация с помещением газеты — первая возможность проявить себя на посту и показать свое умение разрешать острые социальные конфликты.

Как сообщало ранее «URA.RU», журналисты сысертской газеты «Маяк» опубликовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой защитить редакцию: в сентябре им пришло письмо от МУГИСО с требованием освободить помещение. Согласно тексту, в здании планировалось разместить штат муниципального издания «Сысертские вести», созданного экс-главой Сысерти Александром Карамышевым под конец его мэрского срока. Журналисты «Маяка» назвали это местью и «прощальным подарком» Карамышева, деятельность которого на посту главы они не раз критиковали. Карамышев, в свою очередь, заявлял, что у «Маяка» нет доказательств, что это именно он их выселяет.