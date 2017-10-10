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Главные новости Челябинской области
18:52  10 октября 2017 0

Замначальника челябинского СИЗО позволил аферисту лишнего и попал под суд

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
За взятку в изоляторе можно было получить практически всеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «Следственный изолятор №1» ГУФСИН России по Челябинской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2015 года замначальника СИЗО за взятку предоставлял осужденному возможность нарушать режим: пользоваться средствами связи, компьютерной техникой, получать передачи без их досмотра, иметь по желанию ежедневные свидания с интересующими его лицами, свободно посещать спортзал, душевую комнату, лечиться за пределами изолятора. Взамен тот проспонсировал строительство дома обвиняемому на 1,4 миллиона рублей.

Как уточняют источники «URA.RU», заключенный, который платил заместителю начальника СИЗО, — это известный в России аферист Олег Шульмин. В 2015 году он был осужден на 6,5 года строгого режима по 10 эпизодам мошенничества. В общей сложности он нанес потерпевшим ущерб более чем на 7,8 миллиона рублей.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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