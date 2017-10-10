На Урале три человека загорелись на автозаправке

Днем 10 октября в Челябинской области, в городе Копейске произошло ЧП на автозаправочной станции. Возгорание газового оборудование привело к травмам трех местных жителей — огонь перекинулся на них. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства дела.
Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, сообщает сайт СУ СКР по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело. Также идет поиск лиц, действия которых привели к инциденту.
По результатам проведения расследования специалисты СКР внесут свои предложения по профилактике подобных происшествий.