Пятеро россиян разбились в Тунисе

21:08 10 октября 2017 0

Причина аварии остается неизвестной Фото: Википедия

Пятеро россиян пострадали в ДТП на трассе возле города Тозер в Тунисе. Они госпитализированы с различными ранениями. Информация о их состоянии пока уточняется.

Причина, по которой автомобиль с туристами перевернулся на дороге, также неизвестна, пишет Life. РИА «Новости» отмечает, что Ростуризм занялся выяснением обстоятельств инцидента и находится в постоянном контакте с дипломатическими службами РФ в Тунисе.

Ранее пятеро российских туристов пострадали из-за ДТП в Грузии. Легковой автомобиль столкнулся на трассе с трейлером.