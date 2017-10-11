В Перми водители смогут забрать автомобиль до того, как эвакуатор повезет его на штрафстоянку, такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пермского края.
Законопроект лидера пермских коммунистов Владимира Корсуна о правилах размещения транспорта на штрафстоянках принят рабочей группой, пишет портал «Бизнес-класс». Чтобы закон начал работать, парламентарии должны принять его на пленарном заседании.
Как следует из документа, водитель сможет забрать машину до того, как эвакуатор начнет увозить ее на штрафстоянку, однако, он на месте должен устранить все причины, по которым его авто задержали. Депутаты также внесли в закон норму, согласно которой при возврате задержанного авто со штрафстоянки владелец обязан произвести осмотр своей машины в присутствии лица, ответственного за хранение. После этого должен быть составлен акт приема-передачи машины.
Законопроект могут рассмотреть на пленарном заседании 26 октября.