{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Пермского края
10:28  11 октября 2017 0

Пермским водителям разрешили забирать автомобили с эвакуаторов

Неправильные парковки. Сургут, эвакуация автомобиля, работает эвакуатор, неправильная парковка
Водители смогут забрать машины до того, как эвакуатор тронется с местаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми водители смогут забрать автомобиль до того, как эвакуатор повезет его на штрафстоянку, такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пермского края.

Законопроект лидера пермских коммунистов Владимира Корсуна о правилах размещения транспорта на штрафстоянках принят рабочей группой, пишет портал «Бизнес-класс». Чтобы закон начал работать, парламентарии должны принять его на пленарном заседании.

Как следует из документа, водитель сможет забрать машину до того, как эвакуатор начнет увозить ее на штрафстоянку, однако, он на месте должен устранить все причины, по которым его авто задержали. Депутаты также внесли в закон норму, согласно которой при возврате задержанного авто со штрафстоянки владелец обязан произвести осмотр своей машины в присутствии лица, ответственного за хранение. После этого должен быть составлен акт приема-передачи машины.

Законопроект могут рассмотреть на пленарном заседании 26 октября.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров