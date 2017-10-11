Государство планирует взять под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России. Об этом в среду, 11 октября, заявил глава Минфина Антон Силуанов, отметив, что такое решение было принято на совещании по криптовалютам у президента РФ Владимира Путина.
«Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», — приводят «Ведомости» слова министра, который не стал раскрывать конкретные меры, запланированные в рамках этой работы.
Ранее Министерство финансов уже выступало с предложением регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив. При этом покупать и продавать ее на бирже предлагалось разрешить только квалифицированным инвесторам.