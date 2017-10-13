В Югре «забудут» о бюджетных деньгах, потраченных на недострои

В Югре на заседании регионального правительства утвердили порядок списания затрат по недостроенным объектам, деньги на которые тратились из окружного бюджета. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Речь идет о незавершенных проектах, которые строились за счет бюджета ХМАО, а потом не вошли в адресную инвестиционную программу автономного округа. Решение о списании потраченных средств будет принимать специальная комиссия. Она, кстати, может и отказать. В этом случае властям придется либо консервировать объект, либо искать средства на его дальнейшее возведение.
О каких конкретно объектах на территории округа идет речь, в региональном депсвязей уточнить не смогли. В ведомстве пояснили, что документ был разработан для приведения окружного законодательства в соответствии с федеральным во исполнение поручения первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.