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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
17:00  13 октября 2017 2

В Югре «забудут» о бюджетных деньгах, потраченных на недострои

Стройка окружной больницы. Нижневартовск., куртка, стройка
В Югре "забудут" о бюджетных деньгах, потраченных на недостроиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре на заседании регионального правительства утвердили порядок списания затрат по недостроенным объектам, деньги на которые тратились из окружного бюджета. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Речь идет о незавершенных проектах, которые строились за счет бюджета ХМАО, а потом не вошли в адресную инвестиционную программу автономного округа. Решение о списании потраченных средств будет принимать специальная комиссия. Она, кстати, может и отказать. В этом случае властям придется либо консервировать объект, либо искать средства на его дальнейшее возведение.

О каких конкретно объектах на территории округа идет речь, в региональном депсвязей уточнить не смогли. В ведомстве пояснили, что документ был разработан для приведения окружного законодательства в соответствии с федеральным во исполнение поручения первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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