Бьорк обвинила режиссера Ларса фон Триера в сексуальных домогательствах

Певица Бьорк у себя на странице в Facebook рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств со стороны «датского режиссера». Она не назвала его имя, тем не менее известно, что звезда сотрудничала с датчанином Ларсом фон Триером. Она снималась в его фильме «Танцующая в темноте».
По словам Бьорк, на съемочной площадке считалось нормальным, когда режиссер и продюсер домогаются актрис, передает агентство «Ридус». «Когда я отказала ему несколько раз, он обижался и наказывал меня. Также у других коллег создавалась иллюзия, что со мной трудно работать», — написала певица. Она также обеспокоена судьбой тех, кто не смог постоять за себя, работая с ним.
Ее признание стало реакцией на скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, который более 20 лет домогался десятков женщин на съемочных площадках, сообщает телеканал 360. Среди них были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Лорен Сиван.