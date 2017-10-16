В ДНР задержали группировку, причастную к гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола. Такое заявление сдалал глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко
По словам Захарченко, группировка была образована на Украине. Все ее члены, кроме одного человека, задержаны, пишет агентство Nation News.
Лидер ополченцев ДНР Моторола погиб от взрыва в лифте его дома в Донецке ровно год назад — 16 октября 2016 года.
Ранее писатель и политрук из батальона ополченцев ДНР Захар Прилепин заявил, что знает поименно убийц лидеров ополчения Арсения Павлова и Михаила Толстых, известного как Гиви, напоминает телеканал 360.