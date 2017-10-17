Намеченное ранее на 19 октября заседание Центрального совета «Справедливой России», на котором должно было быть принято решение о передаче мандата экс-депутата Госдумы РФ Александра Буркова другому партийцу, перенесено на 27 октября.
Как заявил «URA.RU» источник в партии, официальная причина переноса не оглашается. По неофициальной версии, причина тайм-аута — в оформлении документов, необходимых для передачи мандата президенту Московского индустриального банка Абубакару Арсамакову.
Согласно действующему федеральному законодательству, партия должна в первоочередном порядке предложить освободившийся мандат любому из шести других входивших в свердловскую территориальную избирательную группу кандидатов. Главным претендентом на продолжение парламентской карьеры ранее считался свердловский академик Валерий Черешнев, возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям.
Если руководство партии решит передать вакантный мандат в другую региональную группу, то всем шести свердловским экс-кандидатам придется писать заявления о добровольном отказе от перехода на работу в Госдуму РФ.
Как минимум один свердловский экс-кандидат — Игорь Данилов — такое заявление уже написал. Он заявил «URA.RU», что отказался от работы в Госдуме по собственному желанию, о чем уведомил свердловское региональное отделение «Справедливой России».
С большинством других свердловских экс-кандидатов в депутаты Госдумы переговоры по данному вопросу пока не проводились.