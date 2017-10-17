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17 октября 2017
16 октября 2017
16:12  17 октября 2017 0

За мандат Александра Буркова в Госдуме развернулась битва. Его соратники пишут отказные заявления

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, бурков александр
Свердловская область лишится мандата Александра БурковаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Намеченное ранее на 19 октября заседание Центрального совета «Справедливой России», на котором должно было быть принято решение о передаче мандата экс-депутата Госдумы РФ Александра Буркова другому партийцу, перенесено на 27 октября.

Как заявил «URA.RU» источник в партии, официальная причина переноса не оглашается. По неофициальной версии, причина тайм-аута — в оформлении документов, необходимых для передачи мандата президенту Московского индустриального банка Абубакару Арсамакову.

Согласно действующему федеральному законодательству, партия должна в первоочередном порядке предложить освободившийся мандат любому из шести других входивших в свердловскую территориальную избирательную группу кандидатов. Главным претендентом на продолжение парламентской карьеры ранее считался свердловский академик Валерий Черешнев, возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям.

Если руководство партии решит передать вакантный мандат в другую региональную группу, то всем шести свердловским экс-кандидатам придется писать заявления о добровольном отказе от перехода на работу в Госдуму РФ.

Как минимум один свердловский экс-кандидат — Игорь Данилов — такое заявление уже написал. Он заявил «URA.RU», что отказался от работы в Госдуме по собственному желанию, о чем уведомил свердловское региональное отделение «Справедливой России».

С большинством других свердловских экс-кандидатов в депутаты Госдумы переговоры по данному вопросу пока не проводились.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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