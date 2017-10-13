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13 октября 2017
12 октября 2017
13:23  13 октября 2017 0

Бурков уже не депутат. Война за его мандат идет сразу в двух областях

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, бурков александр
Александр Бурков будет хранить тайну о своих преемниках в Госдуме и свердловском отделении "СР" еще неделюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная Дума РФ 13 октября досрочно прекратила полномочия свердловского депутата Александра Буркова в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», решение о передаче вакантного мандата будет принято 19 октября на заседании Центрального совета «Справедливой России». Согласно действующему федеральному законодательству, партия должна предложить его любому из шести других входивших в свердловскую территориальную избирательную группу кандидатов. Главным претендентом на продолжение парламентской карьеры считается свердловский академик Валерий Черешнев, возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям.

Валерий Черешнев встречался с руководством партии по данному вопросу 11 октября. Сегодня, 13 октября, он сообщил «URA.RU», что ответа от представителей «Справедливой России» не получил. Не было сделано предложение о получении мандата и другим представителям свердловской территориальной группы «СР».

Если руководство партии решит передать вакантный мандат в другую область, то шести свердловским экс-кандидатам придется писать заявления о добровольном отказе от перехода на работу в Госдуму РФ. Такой сценарий высокопоставленный представитель партии считает реальным. Альтернативным кандидатом на мандат Александра Буркова в партии считают выдвигавшегося в Воронежской области президента Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова.

На этом же заседании Центрального совета будет рекомендована кандидатура нового руководителя Свердловского регионального отделения «Справедливой России», которым до недавнего времени также был Александр Бурков. Фамилия потенциального кандидата на этот пост тоже пока держится в секрете.

Константин Джултаев
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