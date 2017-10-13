Пермяки просят губернатора сохранить Дом ребенка для детей-инвалидов

На имя губернатора Пермского края Максима Решетникова пишут открытые письма и петиции с просьбой не закрывать Дом ребенка. Накануне экспертный совет пришел к выводу, что реорганизация учреждения не повредит детям-инвалидам, которые в нем содержатся, однако общественность считает иначе.
Пермский Дом ребенка, где содержатся 102 ребенка в возрасте до 4 лет с нарушениями поражением нервной системы и нарушениями психики, хотят передать в ведение минсоцразвития и присоединить к детской больнице №13. Пермское региональное отделение «Родительского сопротивления» написало Максиму Решетникову открытое письмо с просьбой не допустить этого: «Сложившаяся ситуация больше похожа не на заботу о тяжелобольных детях, а на дележку имущества между двумя ведомствами. Если же стоит проблема подведомственности, то ее можно решить путем полной передачи учреждения из ведомства минздрава в ведомство минсоцразвития, включая материально-техническую базу и персонал. Если же таковой проблемы нет, то непонятно, зачем необходимо ликвидировать годами отлаженную систему. Просим вас вмешаться в ситуацию и сохранить Пермский краевой специализированный Дом ребенка».
Вместе с тем в Сети собирают подписи под аналогичной петицией. «Неужели для сокращения расходов бюджета не нашлось идеи лучше, чем пожертвовать единственным в крае специализированным Домом ребёнка? Неужели судьба 102 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и 200 сотрудников Дома ребёнка, ежедневно вкладывающих свою душу в дело воспитания и лечения детишек, оказалась для вас первой в списке лишних, ненужных дел, которыми можно пожертвовать во имя исполнения бюджета?» — говорится в петиции. На момент написания новости ее подписали 45 тысяч человек.
Между тем в четверг, 12 октября, состоялось заседание экспертного совета по вопросу реорганизации Пермского краевого специализированного Дома ребенка. Большинство экспертов проголосовало за то, что реорганизация «не приведет к негативным последствиям в обеспечении их жизнедеятельности, образовании, воспитании, развитии, отдыха, оздоровления детей, оказания им медицинской, социальной, лечебно-профилактической, социально-правовой помощи». Против выступили только два человека: представители благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев и Татьяна Добрынина. Еще три человека воздержались. Среди них, в частности, главврач детской больницы №13, к которой и хотят присоединить Дом ребенка, Ольга Токманова.