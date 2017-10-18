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Главные новости Тюменской области
13:25  18 октября 2017 2

Тюменцы обнаружили на реке Туре огромное масляное пятно. Прокуратура уже в курсе. ФОТО

На реке Туре тюменцы обнаружили масляное пятноФото: Дмитрий Кугаевских, "ВКонтакте"

Тюменцы обнаружили на реке Туре огромное масляное пятно. Очевидец сфотографировал плывущие по реке масляные разводы и опубликовал снимок в соцсетях. В природоохранной прокуратуре корреспондента «URA.RU» заверили, что возьмут вопрос на контроль.

«Почти каждый день вижу это, как же будет чистая Тура, если такое?» — написал тюменец Дмитрий К. в популярном местном паблике «Рыбалка в Тюмени». Снимок репостнули в группе «Инцидент Тюмень».

«Год экологии! Здоровое масляное пятно! Найти бы виновника», — отмечают горожане.

«А ещё говорят, Тюмень — чистый город. Хотя сам-то город чистый, а вот его отходы… все вокруг постепенно убивают. Печально, особенно для рыбаков. А что будет через 10,15, 20 лет?» — пишут пользователи.

«Это от моторов больших масло, так от каждого мотора», — предполагают рыбаки.

«Это нефть вырывается из-под земли», — иронизируют также горожане.

Фото: Дмитрий Кугаевских, «ВКонтакте»

В Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре корреспондента «URA.RU» заверили, что возьмут на контроль данный вопрос. «Проведение проверки будет поручено управлению Росприроднадзора по Тюменской области», — сообщили в надзорном ведомстве.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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