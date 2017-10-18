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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:35  18 октября 2017 0

Свердловские мусульмане обратились в Верховный суд из-за сноса мечети

Мечеть должны были снести до первого сентябряФото: islamcenter.ru

Прихожане мечети Нур-Усман в центре Екатеринбурга обратились с жалобой в Верховный суд России из-за решения о сносе этого культового объекта. Перед этим мусульмане проиграли спор в Свердловском арбитражном суде дирекции мингосимущества Свердловской области, рассказали «URA.RU» в мечети Нур-Усман.

Арбитражный суд уральского округа обязал религиозную общину снести мечеть до 1 сентября, причем за каждый день просрочки на Нур-Усман накладывается штраф пять тысяч рублей. Пенни растут каждый день, поэтому верующие предприняли последнюю попытку.

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«Временная мечеть у телебашни построена в 2006 году. Тогда губернатор Эдуард Россель закрепил кусок земли у телебашни именно для строительства соборной мечети с четырьмя минаретами. Для этой цели было собрано около 30 миллионов рублей. Через два года стройка остановилась, поэтому мы не уверены, что и на новом месте история не повторится», — рассказал представитель мечети Наркис Карамов.

Свердловские власти решили снести мечеть в связи с тем, что участок возле заброшенной недостроенной телебашни передали под строительство нового Ледового дворца спорта. Время от времени сотрудники УФСБ по Свердловской области и полиции проводили рейды в мечети и задерживали там людей, которые незаконно находились на территории России.

Александр Лукманов
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