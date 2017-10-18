В Башкирии учитель избил школьника на уроке. ВИДЕО

18:32 18 октября 2017 0

Учитель дал затрещину непослушному школьнику Фото: скриншот с видео

В Следственном комитете организована проверка после публикации в Сети видео, на котором учитель бьет школьника в классе.

«Следователи по факту нанесения ударов ученику начали проверку. Будет выяснено, в какой школе это произошло, кто этот учитель и ученик, знала ли администрация школы о том, что случилось. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

Уже установлено, что в Сети был размещен анонимный пост о том, что инцидент произошел в 2016 году в школе Бижбулякского района Башкирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».