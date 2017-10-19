09:57 19 октября 2017 0

Законопроект не предполагает дополнительных расходов на психологов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Министерство образования направило в Госдуму РФ законопроект о проведении ежегодной социально-психологической экспертизы учащихся средних и старших классов. Проект нормативного акта опубликован на сайте правовой информации правительства.

«Проект приказа определяет периодичность проведения социально-психологического тестирования — ежегодно. Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования», — цитирует сайт kp.ru пояснительную записку к законопроекту.

Как добавляет RT, тестирования на наркотики предусмотрены федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», а медосмотры регламентированы с 2014 года без указания их периодичности.

Как подчеркивают в ведомстве, введение законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета. Номинально подобные тестирования и так прописаны в законодательстве — министерство образования лишь предлагает сделать их регулярными-раз в год и обязательными.