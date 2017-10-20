{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
11:56  20 октября 2017 0

Пермский министр образования объяснила, за что получила выговор от губернатора

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Чиновники правительства порой не успевают за Максимом РешетниковымФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выговор министру образования Пермского края Раисе Кассиной, который многие приняли за сигнал о скорой отставке, стал результатом нерасторопности чиновников. О причинах «URA.RU» рассказали в минобре.

Раиса Кассина получила выговор от главы региона за затягивание оформления документов для премирования школьников. В министерстве образования агентству пояснили, что в целом проект распоряжения правительства был подготовлен по поручению губернатора 6 сентября. Однако процесс затянулся из-за отсутствия практики у чиновников.

Губернатор Решетников в Политехе на встрече со студентами. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина стала жертвой бюрократии
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Для региона такой порядок поощрения победителей международных предметных олимпиад только формировался. В связи с чем, потребовалось дополнительное время для согласования документа», — отметили в ведомстве.

Губернатор Максим Решетников, напомним, в среду, 18 октября, на заседании правительства публично объявил выговор Раисе Кассиной за затяжку с премированием школьников — победителей международных олимпиад.

«Прошло два месяца, распоряжение о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм — минобр с минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку», — заявил Решетников.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров