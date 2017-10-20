Выговор министру образования Пермского края Раисе Кассиной, который многие приняли за сигнал о скорой отставке, стал результатом нерасторопности чиновников. О причинах «URA.RU» рассказали в минобре.
Раиса Кассина получила выговор от главы региона за затягивание оформления документов для премирования школьников. В министерстве образования агентству пояснили, что в целом проект распоряжения правительства был подготовлен по поручению губернатора 6 сентября. Однако процесс затянулся из-за отсутствия практики у чиновников.
«Для региона такой порядок поощрения победителей международных предметных олимпиад только формировался. В связи с чем, потребовалось дополнительное время для согласования документа», — отметили в ведомстве.
Губернатор Максим Решетников, напомним, в среду, 18 октября, на заседании правительства публично объявил выговор Раисе Кассиной за затяжку с премированием школьников — победителей международных олимпиад.
«Прошло два месяца, распоряжение о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм — минобр с минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку», — заявил Решетников.