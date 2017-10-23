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04:31  23 октября 2017 0

Жители Перми увидят в небе Международную космическую станцию

С Земли МКС будет выглядеть как движущаяся звездаФОТО: Wikipedia

Жители Перми смогут увидеть пролетающую в небе Международную космическую станцию. По данным портала Heavens-Above МКС будет видна над Прикамьем с 2 по 14 ноября.

«Через любительский телескоп также получится разглядеть крылья станции и пристыкованные транспортные корабли. Отличить МКС от других небесных объектов просто. Это очень яркая „звезда“, которая равномерно движется с запада на восток. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около пяти минут», — цитирует сообщение пермского планетария портал «59.ру».

МКС — совместный международный проект 14 государств, в том числе США, России, Японии, Канады, а также стран, входящие в Европейское космическое агентство. Управление МКС проходит из двух точек: из российского Королева и американского Хьюстона.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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