Жители Перми увидят в небе Международную космическую станцию

Жители Перми смогут увидеть пролетающую в небе Международную космическую станцию. По данным портала Heavens-Above МКС будет видна над Прикамьем с 2 по 14 ноября.
«Через любительский телескоп также получится разглядеть крылья станции и пристыкованные транспортные корабли. Отличить МКС от других небесных объектов просто. Это очень яркая „звезда“, которая равномерно движется с запада на восток. Весь путь по звёздному небу занимает у неё около пяти минут», — цитирует сообщение пермского планетария портал «59.ру».
МКС — совместный международный проект 14 государств, в том числе США, России, Японии, Канады, а также стран, входящие в Европейское космическое агентство. Управление МКС проходит из двух точек: из российского Королева и американского Хьюстона.