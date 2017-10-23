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23 октября 2017
Главные новости Москвы
17:47  23 октября 2017 0

Песков раскрыл, кто в Кремле посмотрит «Матильду»

Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, кремль, спасская башня, флаг
В администрации президента не будет специального просмотраФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не будет организовывать экспертный просмотр кинокартины Алексея Учителя «Матильда».

По словам представителя администрации президента, те сотрудники Кремля, кто захочет посмотреть отечественный фильм, смогут сделать это «в частном порядке». Что касается тех членов администрации, кто не захочет смотреть «Матильду», то они не будут этого делать, передает слова Пескова Nation News.

Пресс-секретарь также рассказал, что экспертный просмотр картины не является функцией президентской администрации, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что генпрокуратура отказалась проверять «Матильду» по инициативе депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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