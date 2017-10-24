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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
00:52  24 октября 2017 0

Скончался один из основателей группы Marilyn Manson

В 2013 году у музыканта обнаружили рак толстой кишкиФОТО: YouTube

Один из основателей рок-группы Marilyn Manson Скотт Путески, известный под псевдонимом Дейзи Берковиц, умер в возрасте 49 лет.

В 1989 году Путески вместе с Брайаном Хью Уорнером, который впоследствии взял псевдоним Мэрилин Мэнсон, основали рок-группу под названием Marilyn Manson. Через семь лет музыкант покинул коллектив из-за творческих разногласий с солистом. В сентябре 2013 года у Путески обнаружили рак толстой кишки в четвертой стадии, передает телеканал 360.

Мэнсон уже выразил свои соболезнования в связи со смертью своего бывшего коллеги. «Скотт Путески и я вместе писали великую музыку. У нас бывали разногласия за эти годы, но я всегда больше буду помнить хорошие моменты», — написал солист на своей странице в Instagram.

Напомним, что на 71-м году жизни скончался один из основателей популярной рок-группы AC/DC Джордж Янг. Как писало «URA.RU», помимо сотрудничества с легендарной группой, он известен по работе в группе The Easybeats.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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