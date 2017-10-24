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Главные новости Пермского края
18:54  24 октября 2017 0

Пермское правительство заступилось за жертв «нового фашизма»

ЧТПЗ Челябинск, опасно газ
«Голубое топливо» рассорило пермяков, газовиков и мэрию. В конфликт уже вмешался губернаторФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газовики объяснили, почему пермякам без предупреждения отключают «голубое топливо». А многочисленные жалобы жителей и конфликты, как стало известно «URA.RU», взяла на контроль команда губернатора.

Во вторник, 24 октября, предприятие «Газпром газораспределение Пермь» выступило с ответом на массовые жалобы пермяков по поводу внезапного отключения газа в жилых домах (многие, у кого установлены газовые «колонки», лишаются и горячей воды). На прошлой неделе жители обращались и в редакцию «URA.RU», назвав действия газовиков «новой формой фашизма».

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В «Газпром газораспределение Пермь» отметили, что законодательство РФ стало более жестким в отношении обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. Теперь обслуживание необходимо проводить ежегодно (ранее — раз в три года). Это касается как общедомового, так и внутриквартирного оборудования. Отказ от техобслуживания влечет штраф.

Газовики также подготовили памятку для жителей, которые хотят избежать внезапных отключений. Так, информацию о проверке дома можно получить в специализированной организации «Регионгазсервис». О работах по техническому обслуживанию управляющие компании и ТСЖ получают уведомления за 20 дней — «управдомы» обязаны известить жителей. Кроме того, «Регонгазсервис» самостоятельно должен вывешивать объявления о работах за три-пять дней. Однако графика в свободном доступе нет — информацией могут воспользоваться мошенники и прийти к пермякам под видом газовиков. Отключают газоснабжение только в тех случаях, когда техническое состояние оборудования угрожает безопасности жителей.

Пресс-конференция Антона Удальева, зампреда правительства пермского края, начальника Региональной службы по тарифам. Пермь, удальев антон
Антон Удальев посоветовал газовикам не ущемлять интересы жителей
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как стало известно «URA.RU», из-за многочисленных жалоб пермяков правительство Прикамья на уровне вице-премьера Антона Удальева (он курирует ЖКХ) приняло решение провести проверку конфликтных случаев. В пресс-службе кабинета министров агентству сообщили, что газовикам даны рекомендации скорректировать графики работ в пользу жителей, а управляющим компаниям и ТСЖ — не уклоняться от заключения договоров на обслуживание во избежание отключений и штрафов.

Ранее в защиту пермяков выступила администрация Перми. Мэрия выразила готовность обратиться в прокуратуру, чтобы вопросы с газовиками решались в правовом поле, а не при помощи «рубильника».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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