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31 октября 2017
30 октября 2017
02:55  31 октября 2017 0

В Совфеде опасаются биологической войны против России

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, пробирка, эпидемия, противогаз, защитная одежда
Биологическая война может стать главным кошмаром XXI векаФото: depositphotos.com © URA.RU

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что сбор иностранными спецслужбами биоматериалов россиян связан с разработкой сценария биологической войны против России.

«Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии несомненно разрабатываются. Вдруг возникнет необходимость. Не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие» — предположил Клинцевич.

Сенатор уверен, что сбор биоматериалов россиян, проживающих в разных географических точках, не случаен, поскольку западные ученые хотят получить максимальное количество информации о здоровье россиян, чтобы применить оружие наверняка.

Напомним, что Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в России неизвестными организациями ведется сбор биоматериалов жителей страны. Заявление главы государства породило целую волну шуток и фотожаб.

Сергей Макеев
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