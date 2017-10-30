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30 октября 2017
22:43  30 октября 2017 2

«Оставил в лифте немного для ЦРУ». Заявление Путина о биоматериале стало поводом для мемов. ФОТО

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент сильно озадачил пользователей РунетаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказ президента России Владимира Путина о том, как некие силы из других стран собирают биоматериал российских граждан, спровоцировал волну шуток в социальных сетях.

«Биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

Однако что именно имел в виду глава государства, когда делал заявление на заседании президентского Совета по правам человека, россияне поняли каждый по-своему.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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