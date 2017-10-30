22:43 30 октября 2017 2

Президент сильно озадачил пользователей Рунета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказ президента России Владимира Путина о том, как некие силы из других стран собирают биоматериал российских граждан, спровоцировал волну шуток в социальных сетях.

«Биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

Однако что именно имел в виду глава государства, когда делал заявление на заседании президентского Совета по правам человека, россияне поняли каждый по-своему.