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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:08  02 ноября 2017 0

Яндекс и Google перестали давать ссылки на пиратские сайты

Клипарт, всего понемногу, интернет, яндекс, поисковая система
Яндекс и Google исключили из выдачи ссылки на запрещённые интернет-ресурсыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Популярные поисковые сервисы Яндекс и Google исключили из выдачи ссылки на запрещённые в России интернет-ресурсы. Удаление связано со вступившим в силу первого ноября законом об ограничении работы анонимайзеров и VPN-сервисов.

Так, например, в числе исключенных сайтов оказались популярные торрент-трекеры (Rutracker, Nnm-Club), сообщает «Коммерсантъ». Также недоступным стал домен Grani.ru, принадлежащий известному оппозиционному интернет-изданию, которое выпускается с 2000 года. В издании отмечается, что при этом из выдачи не пропали ссылки на некоторые заблокированные на территории РФ сайты — например, социальной сети LinkedIn.

Напоминаем, что Роскомнадзор взял под свой контроль VPN-сервисы и анонимайзеры, которые ранее позволяли пользователям посещать запрещенные в России сайты с иностранных IP-адресов.

Ксения Томашова
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