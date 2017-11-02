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02 ноября 2017
22:39  02 ноября 2017 0

Прокуратура потребовала выгнать двух депутатов из думы Среднеуральска. Так совпало, что они неприятны мэру

В думе Среднеуральска могут освободиться два креслаФото: Александр Мамаев

Из думы Среднеуральска продолжают вытеснять депутатов, конфликтующих с главой города Владиславом Козловым. После того, как депутаты не удовлетворили прошение прокуратуры лишить мандатов Наталью Коробицыну и Арсена Абаджяна из-за ошибок в декларациях, сотрудники ведомства обратились с аналогичным требованием в суд. Интересно, что к стороннику Козлова в гордуме Владимиру Черноусову за точно такое же нарушение у прокуратуры вопросов нет.

Летом прокуратура Среднеуральска установила, что двое депутатов предоставили недостоверные справки о доходах, расходах и имуществе. В декларации Натальи Коробицыной за 2015 год значился гаражный бокс, который куда-то исчез из справки за 2016 год. Сведений о его продаже также предоставлено не было. Аналогичные претензии и к Арсену Абаджяну, у которого из декларации пропали трехкомнатная и двухкомнатная квартиры. Прокуратура потребовала лишить их полномочий, несмотря на то, что депутаты сдали уточненные справки. Но на заседании думы прошение прокуратуры отклонили.

«После этого надзорный орган направила иск в суд с требованием обязать думу принять конкретное решение — лишить мандатов Коробицыну и Абаджяна», — сообщил «URA.RU» депутат думы Среднеуральска Виталий Сухов.

По словам источников нашего агентства в гордуме, у Коробицыной и Абаджяна серьезные разногласия с мэром города, поэтому попытки лишить их полномочий исключительно политические. Стороннику Владислава Козлова в гордуме Владимиру Черноусову удалось избежать наказания за аналогичное нарушение.

В сентябре прокуратура выяснила, что в справке за 2016 год Черноусов указал недостоверные сведения о своих доходах и доходах супруги. Прокуратура также призвала депутатов лишить его полномочий, но спустя некоторое время отменила прошение. В решении прокуратуры (имеется в распоряжении «URA.RU») сообщается: «В связи с дополнительным анализом собранных документов уведомляю, что представление внесено преждевременно. В этой связи акт прокурорского реагирования прошу считать отозванным». «Для сторонников Козлова закон не писан», — говорит собеседник агентства.

Связаться с главой города Владиславом Козловым не удалось — у него отключен телефон.

Александр Пономарев
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