17:24 07 ноября 2017 0

Некоторых пермяков расселяют почти 12 лет: ни новой дороги, ни нового жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отец-одиночка Василий Кузьмин, который просит пермские власти о временном жилье, узнал, что его дом собирались расселить почти 12 лет назад и даже выделили на это деньги. В мэрии «URA.RU» заявили, что процесс расселения до сих пор продолжается.

В конце октября начались судебные разбирательства по иску прокуратуры Перми в защиту Василия Кузьмина — брата погибшего Героя России Федора Кузьмина. Отец-одиночка двоих детей (их мать была жестоко убита) вопреки всем доводам не может добиться от администрации города хотя бы временного жилья, поэтому вынужден снимать квартиру.

У Кузьмина была доля в квартире в деревянном доме, где в 2014 году произошел пожар. Помещения были признаны непригодными для проживания. Однако мэрия не расселяет дом.

Суду Кузьмин предоставил прокурорские ответы, полученные его соседями в предыдущие годы (копии имеются в распоряжении «URA.RU»). Из них следует, что еще в октябре 2006 года администрация Перми издала постановление об изъятии жилых помещений в 14 домах (в том числе, в доме Кузьмина) по улицам Смирнова и Зенкова. Взамен было приобретено 19 жилых помещений на общую сумму 15 млн 35 тысяч рублей. Переездом пермяков в новые квартиры занималось агентство недвижимости «Мотовилиха». Указано, что граждане были расселены до 3 апреля 2006 года и каких-либо претензий не предъявляли.

Однако на сегодняшний день в ряде домов, перечисленных в постановлении администрации, живут люди. «Расселили далеко не всех. Люди, в том числе семьи с детьми, живут в тяжелых условиях. В одном из домов второй этаж держится только на печке, которая уже треснула. Там находиться просто опасно, однако чиновники бездействуют. Нам обещали, что будут строить дорогу, дома расселят и снесут — ничего не сделано. И где же выделенные деньги?» — выразил свое недоумение Василий Кузьмин в беседе с корреспондентом «URA.RU».

В администрации Перми, впрочем, подтвердили, что планировалось расселить жителей опасных домов. Был разработан рабочий проект строительства дороги, соединяющий центр Мотовилихинского района с микрорайоном Висим — от перекрестка улиц 1905 года и Смирнова с выходом на улицу Зенкова. «Проведено частичное расселение граждан, проживающих в домах, попадающих в зону строительства дороги. Работа продолжается», — утверждают в пресс-службе мэрии.

Кузьмин сообщил «URA.RU», что намерен требовать детальных разъяснений от представителей администрации. Ближайшее заседание в Ленинском районном суде состоится 22 ноября.