Работники уникального завода, которому грозит закрытие, готовят протест в центре Перми

Сотрудники пермского предприятия, которое в любой момент может прекратить работу, будут протестовать под окнами налоговиков. Как стало известно «URA.RU», промышленники решились выйти на пикет.
Источник агентства в мэрии сообщил, что сотрудники предприятия «Элиз» подали уведомление о проведении протестного пикета. Акция заявлена на 17 ноября, с 14:00 до 15:00, возле здания налоговой инспекции по адресу ул. Окулова, 46. Факт подготовки пикета подтвердил технический директор «Элиза» Артем Кочкин. По его словам, ожидается участие в мероприятии 50 сотрудников. Цель пикета — привлечь внимание общественности к тяжелому положению предприятия.
На прошлой неделе «URA.RU» сообщало о проблемах, с которыми столкнулось предприятие «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов). В любой момент производство может быть остановлено из-за сложных отношений с налоговой службой. Налоговики блокируют счета завода, безработными рискуют стать 293 человека.
«Элиз» на сегодняшний день является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. В июне 2014 года завод был признан банкротом, после того как предыдущие акционеры вывели из собственности «Элиза» две производственные площадки. Бывшие руководители предприятия, которые не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, стали фигурантами уголовных дел.
Руководство предприятия отмечает, что в случае остановки печи ее повторный запуск будет возможен только после капитального ремонта. Таким образом, уникальное производство в Перми может исчезнуть, и в этом случае последнего российского производителя электрофарфора (Гжельский завод «Электроизолятор») с рынка вытеснят китайцы.
«URA.RU» направило официальный запрос в УФНС по Пермскому краю.