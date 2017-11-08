{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
07 ноября 2017
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
14:16  08 ноября 2017 0

Работники уникального завода, которому грозит закрытие, готовят протест в центре Перми

Пикет рабочих фабрики Nestle. Пермь, пикет, nestle, нестле, сокращения, увольнения
Вслед за дольщиками в Перми начали протестовать промышленникиФото: Василий Заболотных © URA.RU

Сотрудники пермского предприятия, которое в любой момент может прекратить работу, будут протестовать под окнами налоговиков. Как стало известно «URA.RU», промышленники решились выйти на пикет.

Источник агентства в мэрии сообщил, что сотрудники предприятия «Элиз» подали уведомление о проведении протестного пикета. Акция заявлена на 17 ноября, с 14:00 до 15:00, возле здания налоговой инспекции по адресу ул. Окулова, 46. Факт подготовки пикета подтвердил технический директор «Элиза» Артем Кочкин. По его словам, ожидается участие в мероприятии 50 сотрудников. Цель пикета — привлечь внимание общественности к тяжелому положению предприятия.

Новость по теме
Уникальному уральскому предприятию грозит закрытие. Это порадует китайцев

На прошлой неделе «URA.RU» сообщало о проблемах, с которыми столкнулось предприятие «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов). В любой момент производство может быть остановлено из-за сложных отношений с налоговой службой. Налоговики блокируют счета завода, безработными рискуют стать 293 человека.

«Элиз» на сегодняшний день является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. В июне 2014 года завод был признан банкротом, после того как предыдущие акционеры вывели из собственности «Элиза» две производственные площадки. Бывшие руководители предприятия, которые не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, стали фигурантами уголовных дел.

Руководство предприятия отмечает, что в случае остановки печи ее повторный запуск будет возможен только после капитального ремонта. Таким образом, уникальное производство в Перми может исчезнуть, и в этом случае последнего российского производителя электрофарфора (Гжельский завод «Электроизолятор») с рынка вытеснят китайцы.

«URA.RU» направило официальный запрос в УФНС по Пермскому краю.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров