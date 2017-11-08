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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
16:28  08 ноября 2017 0

Украинские санкции ударят по российской компании с заводом на Урале

Интервью с Игорем Черноголовым, президентом ГК «Пенетрон-Россия». Екатеринбург, черноголов игорь
Игорь Черноголов сожалеет, что компания попала под санкцииФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Президент группы компаний «Пенетрон-Россия», имеющей представительство на Урале, Игорь Черноголов прокомментировал «URA.RU» ситуацию с включением холдинга в санкционные списки Украины. Он считает, что ограничения ударят как по российскому, так и по украинскому строительному бизнесу.

«Мы всегда занимались исключительно бизнесом, но, к сожалению, даже если вы не идете в политику, то политика идет к вам», — заявил Черноголов в разговоре с «URA.RU». «Хочу отметить, что мы уже много лет поставляем в Украину пенетрон. Потому что экономически целесообразно ввозить его из соседней России, а не из США, где пенетрон тоже производят. Подчеркну, это выгодно украинским потребителям», — отметил глава холдинга.

Кроме того, Черноголов уточнил, что компания «Пенетрон» продает материалы через независимых дилеров, то есть местные компании. Они, в свою очередь, являются тем малым и средним бизнесом, о поддержке которого так много говорят как в России, так и в Украине. Президент группы компаний отметил, что и украинские фирмы и строители также могут попасть в сложную ситуацию, если начнут терять из-за санкций уникальный по своей эффективности гидроизоляционный материал, без которого не обходится ни одна серьезная стройка.

Отметим, официальным представителем «Пенетрон-Россия» на территории Свердловской области является ООО «Пенетрон-Урал». Завод расположен в Екатеринбурге.

Напомним, Минэкономразвития Украины ввело санкции против 18 российских компаний. В черный список вошли предприятия пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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