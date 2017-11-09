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Главные новости Челябинской области
16:46  09 ноября 2017 0

В Челябинске встретили министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Ямале, скворцова вероника
Вероника Скворцова приехала в Челябинск на российско-казахстанский форумФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приехала 9 ноября в Челябинск на российско-казахстанский форум и посетила областной перинатальный центр, который считается самым современным в регионе.

Скворцова в сопровождении министра здравоохранения региона Сергея Кремлева отправились на «КОНАР», где проходит деловая часть форума, стартовавшего 8 ноября. На предприятии находятся руководители ключевых министерств России, руководители корпораций и бизнес-групп.

В Челябинск уже прибыл президент России Владимир Путин. В самое ближайшее время ждут прилета президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Будет принято совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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