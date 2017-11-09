23:02 09 ноября 2017 0

Журналистам «Коммерсантъ-Урал» пришлось раздавать wi-fi и работать с личных ноутбуков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В офисе одного из ведущих федеральных изданий «Коммерсант-Урал» в Екатеринбурге уже два дня отсутствует выход в интернет. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» журналист издания сообщил, что 8 ноября утром в редакции начал «умирать» интернет. Около полудня он совсем исчез и не появлялся уже до конца рабочего дня. Сотрудники «Ъ-Урал» позвонили в поддержку оператора «Дом.ру», который является проводником интернета в здании офиса. В колл-центре им сообщили, что на сетях произошла авария, и они пытаются оперативно ее устранить.

Так как оперативно интернет не появился, сотрудникам пришлось раздавать wi-fi и работать с личных ноутбуков, что значительно усложнило сдачу номера газеты — все материалы нужно согласовывать с офисом в Москве. Журналистам пришлось вновь звонить в «Дом.ру», где на этот раз выдвинули уже другу версию: собственники дома на Горького, 65, где располагается офис «Ъ-Урал», самовольно отключили все здание от интернета для проведения каких-то собственных работ. Но интернет-провайдер пообещал связаться с ними и устранить неполадки, рассказывает журналист.

По словам сотрудника редакции «Коммерсантъ-Урал», сегодняшний номер газеты за 9 ноября скорее всего будут выпускать уже в домашних условиях. При очередном звонке в «Дом.ру», оператор сообщила, что «проблема не решится даже завтра», озвучив третью версию причин: оказывается, не собственники здания, а сам «Дом.ру» хотел модернизировать интернет-сети, но в итоге «работники полезли и все сломали», и сейчас пытаются вернуть все хотя бы так, как было изначально. «Завтра с утра даже не знаю, стоит ли приходить в офис», — заключил свой рассказ журналист «Ъ-Урал».

В «Дом.ру» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в техподдержке такой информацией не располагают и комментарий дать не могут, и предложили лично обратиться к секретарю в офис провайдера.