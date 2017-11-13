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13 ноября 2017
12 ноября 2017
03:47  13 ноября 2017 0

«Я в команде». Евгений Малкин объявил о вхождении в Putin Team

Как и основатель движения, Александр Овечкин, Евгений Малкин играет за один из клубов НХЛФото: личная страница Евгения Малкина в сети Instagram

Известный российский хоккеист Евгений Малкин заявил о том, что присоединяется к общественному движению Putin Team. О том, что он «в команде», нападающий национальной сборной России и клуба «Питтсбург Пингвинс» написал на своей странице в сети Instagram.

«Я в команде @aleksandrovechkinofficial (Александра Овечкина — прим.ред.)», — коротко написал хоккеист под опубликованной совместной с президентом РФ фотографией, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мировые СМИ отреагировали на создание Овечкиным движения Putin Team

Как ранее писало «URA.RU», о создании общественного движения Putin Team в начале ноября заявил не менее известный хоккеист Александр Овечкин. По словам чемпиона, его целью стало желание объединиться и показать всем сильную и сплоченную Россию. К движению уже присоединились футбольный тренер Валерий Газзаев и баскетболист Виталий Фридзон.

Евгений Александров
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