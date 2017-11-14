В Челябинской области ждут снежный буран
Управление ГИБДД по Челябинской области попросило водителей воздержаться от поездок на юг региона и в горно-заводскую зону. Причина в сильном снегопаде, надвигающемся на Южный Урал, сообщили «URA.RU» в ведомстве.
«При такой погоде из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь», — предупреждают в ГИБДД.
Для предотвращения возможных происшествий на федеральные и областные трассы направлены дополнительные наряды ДПС.