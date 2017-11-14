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14 ноября 2017
11:25  14 ноября 2017 0

Свердловчане опередили всю Россию по объему кредитов. Больше взяли только Питер и Москва

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кредиты, долги
С июля по август 2017 года жители Среднего Урала оформили займов на 45,94 миллиарда рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Свердловская область оказалась на третьем месте в стране по объему выданных за III квартал 2017 года кредитов. Аналитики Объединенного кредитного бюро подсчитали, что с июля по август жители Среднего Урала оформили 284,82 тысячи займов на общую сумму 45,94 миллиарда рублей.

Впереди Свердловской области оказались только Москва с Московской областью (794,48 тысячи кредитов на 235.91 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (382,32 тысячи кредитов на 83,64 миллиарда рублей). В десятку также вошла Челябинская область, оказавшаяся на девятом месте, — 224,64 тысячи кредитов на 29,9 миллиарда рублей.

«Всего в третьем квартале банки выдали 8,98 миллиона кредитов общим объемом 1,41 триллиона рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 8%, при этом объемы кредитования увеличились на 29%. В третьем квартале 2016 года было выдано 8,29 млн кредитов на 1,1 трлн рублей», — обрисовали аналитики ситуацию с кредитами по стране.

Также Свердловская область заняла третье место в списке лидеров по объемам ипотечного кредитования — 7,73 тысячи кредитов на 13,86 миллиарда рублей. В этом же рейтинге на седьмом месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Жители Югры получили 4,41 тысячи ипотечных займов на 9,87 миллиарда рублей.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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