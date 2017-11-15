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15 ноября 2017
12:32  15 ноября 2017 2

В России вводят новый налог для бизнеса

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
Голосование по налогу на движимое имущество пройдет сегодня в ГосдумеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В России могут вернуть налог для бизнеса на движимое имущество. Соответствующие поправки в законодательство подготовило российское правительство. Комитет Госдумы по бюджету одобрил инициативу.

Голосование по документу пройдет сегодня, 15 ноября, в рамках второго чтения поправок к Налоговому кодексу РФ, сообщают «Ведомости». Если законопроект будет принят, то так называемый «налог на модернизацию» вернется в 2018 году. Для представителей бизнеса инициатива оказалась неожиданной, так как льгота по данному платежу была введена в 2012 году и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 года.

В 2016 году правительство разрешило субъектам страны решать, оставить данную льготу или отменить ее. Регионы, получившие право отменить льготу, тут же им воспользовались, чтобы увеличить бюджет. Предприниматели ощутили возросшую налоговую нагрузку.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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