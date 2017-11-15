В России вводят новый налог для бизнеса

В России могут вернуть налог для бизнеса на движимое имущество. Соответствующие поправки в законодательство подготовило российское правительство. Комитет Госдумы по бюджету одобрил инициативу.
Голосование по документу пройдет сегодня, 15 ноября, в рамках второго чтения поправок к Налоговому кодексу РФ, сообщают «Ведомости». Если законопроект будет принят, то так называемый «налог на модернизацию» вернется в 2018 году. Для представителей бизнеса инициатива оказалась неожиданной, так как льгота по данному платежу была введена в 2012 году и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 года.
В 2016 году правительство разрешило субъектам страны решать, оставить данную льготу или отменить ее. Регионы, получившие право отменить льготу, тут же им воспользовались, чтобы увеличить бюджет. Предприниматели ощутили возросшую налоговую нагрузку.