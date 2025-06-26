Захарова объяснила, откуда в небе над Нью-Йорком появился «загадочный» самолет из России

Захарова: полет самолета Ил-96 в Нью-Йорк является плановым вывозным рейсом
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Захарова заявила, что Ил-96 «России» просто отвозил сотрудников
Захарова заявила, что Ил-96 «России» просто отвозил сотрудников Фото:

Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, вызвавший обсуждения в СМИ, является плановым вывозным рейсом для ротации сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — пояснила Захарова в интервью ТАСС.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о «загадочном» полете борта СЛО «Россия» в Нью-Йорк. Уточнялось, что самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве. 

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Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, вызвавший обсуждения в СМИ, является плановым вывозным рейсом для ротации сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — пояснила Захарова в интервью ТАСС. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о «загадочном» полете борта СЛО «Россия» в Нью-Йорк. Уточнялось, что самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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