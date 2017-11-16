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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
09:22  16 ноября 2017 0

Теплый ноябрь мешает уснуть екатеринбургским медведям

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Мишки готовы ко сну, но ждут наступления холодовФото: pixabay.com

Теплая и практически бесснежная погода мешает медведям из зоопарка Екатеринбурга впасть в спячку. Об этом «URA.RU» рассказали в научно-просветительском отделе учреждения.

«В прошлом году медведи отправились спать 8 ноября, — говорит сотрудник научно-просветительского отдела зоопарка Игорь Пермяков. — Но нынче нет стабильного минуса, погода стоит теплая, поэтому и наши питомцы бодрствуют».

В спячку готовятся впасть три пары косолапых — бурые, белокоготные и гималайские мишки. Хищники как и положено набрали с лета на усиленном калорийном питании жир. Работники принесли в вольеры свежей соломы, медведи обустроили уютные постели, но зима все не наступает. Впрочем, сотрудники зоопарка не видят беды в том, что их подопечные нарушают привычный режим.

«Например, в Краснодаре медведи вовсе не впадают в спячку, потому что там теплая зима, — продолжает Пермяков. — Однако мы уверены, что на Урал все же придут рано или поздно морозы, и наши питомцы спокойно уснут».

К слову, согласно прогнозу Гидрометцента России еще как минимум неделю в Екатеринбурге столбик термометра продержится на отметке минус 1-2 градуса.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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