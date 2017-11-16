Теплый ноябрь мешает уснуть екатеринбургским медведям

09:22 16 ноября 2017 0

Мишки готовы ко сну, но ждут наступления холодов Фото: pixabay.com

Теплая и практически бесснежная погода мешает медведям из зоопарка Екатеринбурга впасть в спячку. Об этом «URA.RU» рассказали в научно-просветительском отделе учреждения.

«В прошлом году медведи отправились спать 8 ноября, — говорит сотрудник научно-просветительского отдела зоопарка Игорь Пермяков. — Но нынче нет стабильного минуса, погода стоит теплая, поэтому и наши питомцы бодрствуют».

В спячку готовятся впасть три пары косолапых — бурые, белокоготные и гималайские мишки. Хищники как и положено набрали с лета на усиленном калорийном питании жир. Работники принесли в вольеры свежей соломы, медведи обустроили уютные постели, но зима все не наступает. Впрочем, сотрудники зоопарка не видят беды в том, что их подопечные нарушают привычный режим.

«Например, в Краснодаре медведи вовсе не впадают в спячку, потому что там теплая зима, — продолжает Пермяков. — Однако мы уверены, что на Урал все же придут рано или поздно морозы, и наши питомцы спокойно уснут».

К слову, согласно прогнозу Гидрометцента России еще как минимум неделю в Екатеринбурге столбик термометра продержится на отметке минус 1-2 градуса.