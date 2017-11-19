В курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба учащихся кормили едой с тараканами и червями. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — написал Матиос, прикрепив к посту несколько фотографий.
О насекомых в еде стало известно после проверки указанной столовой, которая проводилась в рамках расследования хищений в вузе. По ее итогам, как отметил прокурор, был задержан генерал-майор и его заместитель. Их обвиняют в растрате 2,4 млн гривен. До проверки военная прокуратура получила 17 рапортов от курсантов с жалобами на насекомых в еде.