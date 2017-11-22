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22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
10:41  22 ноября 2017 0

Руководителя челябинской федеральной структуры лишили приставки «врио»

Совещание по Гринфлайт в обладминистрации Челябинск, смирных ольга
Ольга Смирных всю карьеру работает в РосреестреФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) возглавила Ольга Смирных, исполнявшая эти обязанности после перевода ее шефа Игоря Цыганаша на аналогичную должность в Свердловскую область. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

40-летняя Ольга Смирных работает в Росреестре (Регпалате) с 1999 года, когда окончила ЧелГУ по специальности «юриспруденция».

До нее челябинское управление Росреестра десять лет возглавлял 47-летний Игорь Цыганаш. 27 февраля текущего года его назначили врио руководителя ведомства в Свердловской области. А в июне утвердили в должности.

Сергей Леонов
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