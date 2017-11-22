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22 ноября 2017
18:34  22 ноября 2017 0

Пушков: Россия начала создавать систему обороны в информационной войне

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, пушков алексей
Сенатор поведал, что будет с зарубежными СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия с помощью закона о СМИ — иностранных агентах, создает систему обороны в информационной войне. По словам политика, новый закон может быть применен, если в Минюсте найдут основания для регистрации зарубежных СМИ в качестве иноагента.

«Он создает законодательную базу для тех шагов и мер, которые могут быть приняты российской исполнительной властью в отношении зарубежных СМИ», — подчеркнул Пушков, слова которого приводит RT.

«В данном случае мы защищаем наши СМИ за рубежом, мы создаём, я бы сказал, систему обороны против информационной войны. Мы даём понять всем государствам, что, если будут применены дискриминационные меры в отношении наших СМИ за рубежом, то последует точно такая же реакция», — отметил сенатор.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Минюст направил ряду зарубежных СМИ уведомления о возможном попадании под санкции нового закона о СМИ. В список попали «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других средств массовой информации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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