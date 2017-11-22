Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия с помощью закона о СМИ — иностранных агентах, создает систему обороны в информационной войне. По словам политика, новый закон может быть применен, если в Минюсте найдут основания для регистрации зарубежных СМИ в качестве иноагента.
«Он создает законодательную базу для тех шагов и мер, которые могут быть приняты российской исполнительной властью в отношении зарубежных СМИ», — подчеркнул Пушков, слова которого приводит RT.
«В данном случае мы защищаем наши СМИ за рубежом, мы создаём, я бы сказал, систему обороны против информационной войны. Мы даём понять всем государствам, что, если будут применены дискриминационные меры в отношении наших СМИ за рубежом, то последует точно такая же реакция», — отметил сенатор.
Ранее «URA.RU» писало о том, что Минюст направил ряду зарубежных СМИ уведомления о возможном попадании под санкции нового закона о СМИ. В список попали «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других средств массовой информации.