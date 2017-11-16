05:56 16 ноября 2017 0

Несколько СМИ в России могут получить статус иностранного агента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В среду, 15 ноября, министерство юстиции России направило нескольким зарубежным СМИ уведомления о том, что они могут попасть под санкции нового закона о СМИ — иностранных агентах.

Такие предупреждения, как рассказал ТАСС источник в Минюсте, направлены в «Голос Америки» и «Радио свобода» \ «Свободная Европа», а также проектам «Idel. Реалии» и сайту «Кавказ. Реалии» (входят в «Радио свобода»), телеканалу «Настоящее время» (совместный проект радиостанций).

Новый закон, напомним, был принят по аналогии с уже действующим положением об НКО-иноагентах и стал симметричной реакцией на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента. Закон был принят единоглассно («за» — 409 голосов из 450, при отсутствии «против» или воздержавшихся).

Чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить Совет Федерации, который рассмотрит документ на ближайшем заседании 22 ноября. После этого документ направят на подпись президенту. После того, как СМИ получит статус иностранного агента, на него будет распространяться ряд ограничений и обязанностей.